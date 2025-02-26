ريفي لـ #حوارـالمرحلة : السياق الإقليميّ ينص على إنهاء أذرع ايران كلّها خلال أشهر والإيرانيّ برغماتيّ بطبيعته وخطاب الشيخ قاسم موجّه للدولة وبعض اللبنانيين من جهة وجمهور المقاومة من جهة اخرى الذي أعطاه أوهامًا

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