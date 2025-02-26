ريفي لـ #حوارـالمرحلة : “حزب الله” لا يملك قدرة على خوض الحرب مجددًا فلنرحم أهالي الجنوب وفي المناطق المسيحية والسنية والدرزية لا قدرة للحزب على تنفيذ أيّ تهديد والدولة عاجزة عن إعادة الإعمار لذلك ننتظر الدّعم الماليّ العربيّ وننفّذ مطلبه بحصر السّلاح

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