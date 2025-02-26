مصادر "الجزيرة": تجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا

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منيمنة: عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة