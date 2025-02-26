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مصادر "الجزيرة": تجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا
آخر الأخبار
2025-02-26 | 17:06
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مصادر "الجزيرة": تجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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منيمنة: عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة
منيمنة: نحن ندعم رئيس الحكومة للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للاصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري
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