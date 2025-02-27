أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الهدف هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا

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