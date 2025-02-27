التحكم المروري: قتيلان وجريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجتين ناريتين على طريق عام الزرارية - قضاء صيدا

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درغام للـLBCI: لو تمكنت من الحديث كنت سأطالب بفتح مطار القليعات وانشاء الجامعة للعكارين والاوتوستراد العربي والكل يعلم انه لا يمكن ان نصل الى الاصلاح بلا التربية والقضاء