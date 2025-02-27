درغام للـLBCI: من الأكيد أننا أخطأنا وكانت نيتنا بناء البلد وقد أخطأنا في التفاهمات لكننا لم نخطىء في الممارسة

درغام للـLBCI: هدفنا كان بناء الدولة ولا أحد يقول لنا "إنتو خسرتوا" فالبلد وكل اللبنانيين ربحوا

درغام للـLBCI: هدفنا كان بناء الدولة ولا أحد يقول لنا "إنتو خسرتوا" فالبلد وكل اللبنانيين ربحوا

درغام للـLBCI: لا قطيعة مع سلام في السياسة إلا إذا اعتبر نفسه رئيسًا لفئة معينة من اللبنانيين