النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: الثقة تُعطى على أساس البيان الوزاريّ وهو بمثابة حلم لكل لبنانيّ وأبديت ملاحظاتي ولا حجة لأي فريق لحجب الثقة إلّا إذا لم يحصل على "حصّة" ما

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