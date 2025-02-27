يعقوبيان للـLBCI: هناك تخوّف من أن تكون عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بودائع السوريين وهذا ما نسمعه آخيرًا وفي حال تمت إعادة أموالهم يجب إعادة أموال اللبنانيين أوّلًا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك