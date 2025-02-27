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يعقوبيان للـLBCI: مولوي منع الضابطة العدلية من الرد على مدّعٍ عام بطلب من ميقاتي ونقاط سوداء كثيرة سُجّلت عليه كما على مرتضى لذلك لا يمكننا ان نسلّمهما ملفات قضائية لاحقًا
آخر الأخبار
2025-02-27 | 08:31
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يعقوبيان للـLBCI: مولوي منع الضابطة العدلية من الرد على مدّعٍ عام بطلب من ميقاتي ونقاط سوداء كثيرة سُجّلت عليه كما على مرتضى لذلك لا يمكننا ان نسلّمهما ملفات قضائية لاحقًا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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