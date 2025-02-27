حزب مؤيد للأكراد في تركيا: زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان يقول إن على كل الجماعات أن تلقي أسلحتها وعلى حزب العمال الكردستاني أن يحل نفسه

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