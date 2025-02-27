يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان وجود تخوّف من أن تكون عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بودائع السوريين في المصارف اللبنانية.



ولفتت في حديث للـLBCI إلى أنّ هذا ما يُتداول آخيرًا.



كما لفتت إلى أنّه في حال تمت إعادة أموال المودعين، فيجب إعادة أموال اللبنانيين أوّلًا.



وقالت: "وزير الداخلية السابق بسام مولوي منع الضابطة العدلية من أن ترد على مدّعٍ عام بطلب من ميقاتي".



وأضافت: "نقاط سوداء كثيرة سُجّلت عليه لذلك لا يمكننا أن نسلّمه ملفات قضائية لاحقًا."



ورأت يعقوبيان أنّ الرئيس نواف سلام وبعض الوزراء معه هم الضمانة الآن، لتحسين البلاد ومكافحة الفساد "فالأحزاب تخللت في الحكومة ببعض الأفراد".



واعتبرت أنّ "أحزاب التركيبة السياسية المهيمنة ما زالت قوية فيمكننا "تسديد ضربات" وليس ضربها كليًا".



وقالت: "لو حصل النائب بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام بأجمل الأشعار".



وأضافت: "الثقة تُعطى على أساس البيان الوزاريّ وهو بمثابة حلم لكل لبنانيّ وأبديت ملاحظاتي ولا حجة لأي فريق لحجب الثقة إلّا إذا لم يحصل على "حصّة" ما".