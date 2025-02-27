الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شهيد وجريح في الغارة على الهرمل

آخر الأخبار
2025-02-27 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهيد وجريح في الغارة على الهرمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شهيد وجريح في الغارة على الهرمل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وجريح

الغارة

الهرمل

LBCI التالي
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
مصادر "الجزيرة": تجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025

LBCI
أمن وقضاء
12:31

قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في محلّة العبدة - شارع السّيدة ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
12:30

وزير الصحة في لقاء مع السفير الفرنسيّ: لإعادة إعمار ما هدمه العدوان

LBCI
أخبار دولية
12:25

انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025

LBCI
أمن وقضاء
12:31

قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في محلّة العبدة - شارع السّيدة ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
12:30

وزير الصحة في لقاء مع السفير الفرنسيّ: لإعادة إعمار ما هدمه العدوان

LBCI
أخبار دولية
12:25

انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

"الكتائب": سنشارك في الحكومة ورفع السقوف لتحصيل حقائب

LBCI
أخبار لبنان
11:41

عيسى الخوري بحث مع سفير الهند إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-26

محمد يحيى: نمنح الثقة للحكومة طبعًا

LBCI
أمن وقضاء
08:08

الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة الفنار - الزعيترية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:24

يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام

LBCI
أخبار دولية
08:02

إليكم تفاصيل صفقة وقف النار والإجتماع الأمني الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:40

درغام: سنكون معارضة بناءة

LBCI
أخبار دولية
16:38

ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
16:35

تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
14:11

في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:57

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
14:05

خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة

LBCI
آخر الأخبار
15:36

ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة

LBCI
خبر عاجل
13:10

مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

LBCI
منوعات
14:24

متحف اللوفر الفرنسي استحوذ على 272 أيقونة شرقية... تعود إلى رجل لبناني بارز!

LBCI
فنّ
15:15

بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:55

بيان مشترك بين قيادتي حركة أمل وحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More