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قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: الهجمات التركية الحالية تؤثر على مفاوضاتنا الحالية مع دمشق والحملة على تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2025-02-27 | 11:27
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قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: الهجمات التركية الحالية تؤثر على مفاوضاتنا الحالية مع دمشق والحملة على تنظيم الدولة الإسلامية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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