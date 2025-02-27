قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: السلطة الحاكمة في شمال شرق سوريا قررت إجراء حوارها الوطني الخاص بشأن مستقبل سوريا بعد استبعادها من الحوار الذي أجري في دمشق

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