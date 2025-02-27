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مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي كان يشعر بثقة مفرطة قبل هجوم 7 تشرين الأول وتحقيقه خلص الى أن حماس شنّت الهجوم على ثلاث دفعات

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2025-02-27 | 12:11
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مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي كان يشعر بثقة مفرطة قبل هجوم 7 تشرين الأول وتحقيقه خلص الى أن حماس شنّت الهجوم على ثلاث دفعات
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مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي كان يشعر بثقة مفرطة قبل هجوم 7 تشرين الأول وتحقيقه خلص الى أن حماس شنّت الهجوم على ثلاث دفعات

 
 
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