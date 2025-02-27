السنيورة لـ"جدل": على مدى الأشهر الفائتة كنت أنبه من أن لبنان يمر بأزمات ومخاطر كبرى وأنه بحاجة للانقاذ وأنه بالامكان انقاذه للحفاظ عليه وعلى ما يمثله من قيم وأن هناك ضرورة لأن تجتمع القوى الداخلية في لبنان

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