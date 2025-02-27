السنيورة لـ"جدل": تقاعسنا عن تطبيق 1701 ومرت السنوات منذ 2006 حتى اليوم وأصبحنا في وضع مستجد وبعد كل ما عاناه لبنان وصلنا الى اقرار حكومة ميقاتي للتفاهمات الـ13

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك