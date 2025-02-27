السنيورة لـ"جدل": يجب أن نتعلم مما جرى وأن نبتعد عن محاولة الانكار وعن الشماتة وعلينا أن نحتضن بعضنا ونحن سلكنا الطريق الذي استعملنا فيه السلاح ووصلنا الى هنا وعلينا أن نستخدم العمل الصحيح وأن نصل من خلال الدولة والحكومة الى الحل الصحيح

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