السنيورة لـ"جدل": الموازنة الحالية في حال تم ردها فمعنى ذلك أن لا موازنة لعام 2025 وهذا الأمر يؤدي الى مزيد من المشاكل وعلى لبنان أن يحقق خفضا كبيرا في مستويات العجز وأن يحقق نموا اقتصاديا والذي لا يحصل الا مع الاصلاح الحقيقي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك