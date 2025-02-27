حنين غدار لـ"جدل": اتفاق وقف اطلاق النار يجب أن يطبق وهذا يعني عدم امتلاك حزب الله أي بندقية ولا مساعدات واعادة اعمار قبل نزع سلاح حزب الله وفي حال تحقق وقف اطلاق النار وتم نزع السلاح يكون لبنان في الاتجاه الصحيح

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