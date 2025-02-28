قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان

"آبل" تعزز حماية الأطفال على الإنترنت من دون التحقق من أعمارهم

"آبل" تعزز حماية الأطفال على الإنترنت من دون التحقق من أعمارهم

الجيش: ما بين الساعة 11.15 والساعة 17.00 تفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التالية: حقل القليعة – مرجعيون حقل رماية حنوش – حامات، البقيعة – عكار السماعية – صور