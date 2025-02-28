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قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان

آخر الأخبار
2025-02-28 | 04:47
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قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان
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قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان

 
 
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