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وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار لمناسبة شهر رمضان المبارك
آخر الأخبار
2025-02-28 | 05:16
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وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار لمناسبة شهر رمضان المبارك
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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