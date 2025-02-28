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o
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الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتقول إن هذه الخطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"
آخر الأخبار
2025-02-28 | 06:59
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الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتقول إن هذه الخطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"
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