البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة نحو 675.7 مليون دولار

قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان

قتيلان بانفجار في مدرسة دينية تابعة لحركة طالبان في باكستان

الجيش: ما بين الساعة 11.15 والساعة 17.00 تفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التالية: حقل القليعة – مرجعيون حقل رماية حنوش – حامات، البقيعة – عكار السماعية – صور