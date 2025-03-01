النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: الدولة تتعامل مع واقع معقّد جداً ومطلوب من حزب الله تهدئة النفوس وهناك تحديات أمامه في المرحلة الجديدة

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الرئيس عون هنأ بحلول شهر رمضان المبارك: جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غد لدى المسيحيين فيتشارك اللبنانيون على اختلاف طوائفهه في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام