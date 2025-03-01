الرئيس عون هنأ بحلول شهر رمضان المبارك: جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غد لدى المسيحيين فيتشارك اللبنانيون على اختلاف طوائفهه في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام

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منيمنة للـLBCI: على الدول العربية مساعدة لبنان لانهاء الاحتلال الاسرائيلي كما يجب الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا في هذا المجال ولسنا معنيين بأي تفاهمات جانبية ونريد أن تكون كامل اراضينا تحت السيادة الوطنية