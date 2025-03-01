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منيمنة للـLBCI: المطلوب استراتيجية أمن وطني تؤمن تطمينات للمكونات كلها حول كيفية حماية البلد

آخر الأخبار
2025-03-01 | 03:45
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منيمنة للـLBCI: المطلوب استراتيجية أمن وطني تؤمن تطمينات للمكونات كلها حول كيفية حماية البلد
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منيمنة للـLBCI: المطلوب استراتيجية أمن وطني تؤمن تطمينات للمكونات كلها حول كيفية حماية البلد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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