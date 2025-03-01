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الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة السماعية – صور ما بين الساعة 11,30 والساعة 13,00

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2025-03-01 | 04:32
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الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة السماعية – صور ما بين الساعة 11,30 والساعة 13,00
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الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة السماعية – صور ما بين الساعة 11,30 والساعة 13,00

 
 
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