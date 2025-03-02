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وليد جنبلاط: اسرائيل تريد تفكيك المنطقة ومشروعها التوراتي لا حدود له وهو مشروع قديم جديد فشل في لبنان

آخر الأخبار
2025-03-02 | 08:56
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وليد جنبلاط: اسرائيل تريد تفكيك المنطقة ومشروعها التوراتي لا حدود له وهو مشروع قديم جديد فشل في لبنان
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وليد جنبلاط: اسرائيل تريد تفكيك المنطقة ومشروعها التوراتي لا حدود له وهو مشروع قديم جديد فشل في لبنان

 
 
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