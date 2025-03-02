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o
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o
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رويترز عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقال أحد سكان بئر السبع لعرضه بيع معلومات حساسة لإيران منها مزاعم الوصول إلى مركز الأبحاث النووية
آخر الأخبار
2025-03-02 | 09:48
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رويترز عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقال أحد سكان بئر السبع لعرضه بيع معلومات حساسة لإيران منها مزاعم الوصول إلى مركز الأبحاث النووية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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