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مدير أمن محافظة ريف دمشق: قواتنا بدأت بالانتشار داخل مدينة جرمانا وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم حيث سنعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل

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2025-03-02 | 10:51
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مدير أمن محافظة ريف دمشق: قواتنا بدأت بالانتشار داخل مدينة جرمانا وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم حيث سنعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل
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مدير أمن محافظة ريف دمشق: قواتنا بدأت بالانتشار داخل مدينة جرمانا وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم حيث سنعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل

 
 
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