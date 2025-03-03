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الجيش الإسرائيلي: قصف "زورق" قبالة سواحل خان يونس في قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-03-03 | 05:54
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الجيش الإسرائيلي: قصف "زورق" قبالة سواحل خان يونس في قطاع غزة
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