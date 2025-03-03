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المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يبحث مع وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد بملف النازحين السوريين في لبنان

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2025-03-03 | 06:12
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المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يبحث مع وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد بملف النازحين السوريين في لبنان
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المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يبحث مع وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد بملف النازحين السوريين في لبنان

 
 
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