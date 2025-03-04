إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور كثيفة في المحلة

الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام وسيعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أو التقدم إلى المرحلة الثانية