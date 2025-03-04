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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة رشكناناي - قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
2025-03-04 | 06:42
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة رشكناناي - قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
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