عون من القمة العربية: القوة في نضالات الشعوب هي قوة الموقف وموازين القوى الشاملة ولبنان علمني أنّ فلسطين قضية حق انسانيّ عالمي وكلما حجّمنا فلسطين كلما خسرناها وعلمتني حروب لبنان ان البعد الفلسطيني يقتضي في أن نكون معها

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