الرئيس عون: لبنان تعلم أنّ مصالحه الوجودية هي مع محيطه العربي وأنّ مصالحه الحياتية هي مع العالمِ الحرِ كله وأن دوره في منطقته أن يكون وطن لقاء لا ساحة صراع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك