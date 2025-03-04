أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: المساعدات العسكرية للبنان جزء من استراتيجية لمحاولة إضعاف حزب الله وتقليص نفوذه

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام وسيعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أو التقدم إلى المرحلة الثانية