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o
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الرئيس السوري: عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد أن سوريا ستسعى الى تعزيز أمن واستقرار المنطقة
آخر الأخبار
2025-03-04 | 12:41
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الرئيس السوري: عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد أن سوريا ستسعى الى تعزيز أمن واستقرار المنطقة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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