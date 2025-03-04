يديعوت أحرونوت: أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك وصلت ذروتها ولا يستبعد أن يقرر نتنياهو إقالته

أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار

أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار

وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للمضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لكننا بحاجة إلى اتفاق على إطلاق سراح رهائن لتمديد الإطار