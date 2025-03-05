الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا
آخر الأخبار
2025-03-05 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
مسيرة
إسرائيلية
قنبلة
صوتية
اتجاه
مواطن
الطريق
المؤدية
النحاس
كفركلا
التالي
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة
50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
09:07
"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
منوعات
09:07
"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
0
أخبار لبنان
09:04
بايراقداريان أطلعت السفيرة الاميركية على رؤيتها لقطاعي الشباب والرياضة
أخبار لبنان
09:04
بايراقداريان أطلعت السفيرة الاميركية على رؤيتها لقطاعي الشباب والرياضة
0
أخبار دولية
09:01
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إطلاق رقابة آلية على حدودها الخارجية
أخبار دولية
09:01
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إطلاق رقابة آلية على حدودها الخارجية
0
علوم وتكنولوجيا
09:00
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
علوم وتكنولوجيا
09:00
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:07
"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
منوعات
09:07
"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
0
أخبار دولية
09:01
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إطلاق رقابة آلية على حدودها الخارجية
أخبار دولية
09:01
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إطلاق رقابة آلية على حدودها الخارجية
0
علوم وتكنولوجيا
09:00
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
علوم وتكنولوجيا
09:00
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
0
أخبار دولية
08:00
إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين متهمين بهجوم تل أبيب
أخبار دولية
08:00
إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين متهمين بهجوم تل أبيب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
0
أخبار لبنان
07:13
كرامي اجتمعت مع روابط ولجان الاساتذة والمعلمين
أخبار لبنان
07:13
كرامي اجتمعت مع روابط ولجان الاساتذة والمعلمين
0
منوعات
2025-01-18
قبل انطلاق حفل Joy Awards... رسالة شكر وفخر من تركي آل الشيخ (فيديو)
منوعات
2025-01-18
قبل انطلاق حفل Joy Awards... رسالة شكر وفخر من تركي آل الشيخ (فيديو)
0
أخبار دولية
02:33
وحدات روسية تقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في داغستان
أخبار دولية
02:33
وحدات روسية تقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في داغستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:38
مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ
أخبار لبنان
06:38
مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ
0
أخبار دولية
04:52
نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر
أخبار دولية
04:52
نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر
0
أخبار دولية
04:48
الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
أخبار دولية
04:48
الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
0
آخر الأخبار
03:39
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
آخر الأخبار
03:39
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
0
أخبار دولية
02:18
ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية
أخبار دولية
02:18
ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية
0
أخبار دولية
00:48
ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"
أخبار دولية
00:48
ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"
0
أخبار دولية
23:28
ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن
أخبار دولية
23:28
ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
0
أخبار دولية
14:06
القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
أخبار دولية
14:06
القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:04
طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة
أمن وقضاء
02:04
طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة
2
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
3
حال الطقس
01:48
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:48
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...
4
صحف اليوم
00:17
"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:17
"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"
5
صحف اليوم
23:39
مصادر لـ"اللواء": زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائجها
صحف اليوم
23:39
مصادر لـ"اللواء": زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائجها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
7
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
8
أخبار لبنان
03:52
معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي
أخبار لبنان
03:52
معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More