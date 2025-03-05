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فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

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2025-03-05 | 03:39
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فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
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فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

اعتبر النّائب حسن فضل الله أنّ هناك مخاطر كبيرة على لبنان، "لأنّ هناك من يخطط لإعادته إلى تجربة العام 1982".

وأوضح "أنّ إسرائيل ومعها الإدارة الأميركية يريدان استنساخ تلك التجربة، وهذه المرة ليس فقط في لبنان، وإنما في لبنان وسوريا والمنطقة".

وقال: "سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها وإنّنا مع خيار الدولة وأن تكون قوية وقادرة وعادلة تطمئن الفئات جميعها وأن تتولى الدفاع والحماية وبسط السيادة".

وأضاف: "نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم، علمًا أنّ قرار الحرب دائمًا بيد إسرائيل، فيما لن يكون في لبنان سلم معها".

ولفت إلى ما تنصّه الدولة، في بيانها الوزاريّ، "أنّها تريد أن تمتلك قرار الحرب، فلتأخذ قرار الحرب، لأنّ أرضها محتلة، والاعتداءات تتواصل على بلدنا من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع".
 
 
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