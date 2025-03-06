الشرطة الإسرائيلية: سيتم نشر أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود بجميع أنحاء القدس استعدادا لأول جمعة في رمضان

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: أول امتحان جدي أمام الحكومة هو إجراء الانتخابات البلدية وتأجيل الإنتخابات البلدية سابقا لم يكن مبررا وأنا لم أوافق يوما على التأجيل

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