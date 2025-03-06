سلام من قصر بعبدا: تم إقرار إصدار موازنة 2025 بمرسوم وكلفنا وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة

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وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات