مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم

مرقص: الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي

مرقص: الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي

وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات