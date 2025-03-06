مرقص: الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي

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رئيس الجمهورية لفت الى زيارة ثانية مرتقبة الى السعودية بعد عيد الفطر سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين وهو ما سيعطي دفعاً للبنان