رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو: عرضنا أمام الحكومة خطة خماسية جديدة غير مسبوقة للمجتمع الدرزي ونتحدث عن أكثر من 3 مليارات شيكل وهي ميزانية لم يسبق أن قدمت بل لم يكن هناك شيء من هذا القبيل ونحن ملتزمون تجاههم داخل البلاد وتجاه الدروز في المن

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