احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٠ جرحى في ١٢ حادث خلال الساعات الـ24 الماضية

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وزير الأشغال فايز رسامني خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ والمصنع وسأضع كل امكانياتي لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير الم