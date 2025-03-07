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وزير الأشغال فايز رسامني خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ والمصنع وسأضع كل امكانياتي لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير الم

آخر الأخبار
2025-03-07 | 02:28
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وزير الأشغال فايز رسامني خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ والمصنع وسأضع كل امكانياتي لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير الم
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وزير الأشغال فايز رسامني خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ والمصنع وسأضع كل امكانياتي لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير الم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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