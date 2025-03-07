بعد إطلاقه... "سبايس إكس" تفقد الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ "ستارشيب"

بعد إطلاقه... "سبايس إكس" تفقد الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ "ستارشيب"

وزير الأشغال فايز رسامني خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ والمصنع وسأضع كل امكانياتي لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير الم